Müssen GZSZ-Zuschauer nun fürs Erste auf Felix van Deventer (23) verzichten? Am Samstagmorgen jagte der Serienstar seinen Fans einen mächtigen Schrecken ein: Er war von einem Balkon aus vier Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei einen Teil der Wirbelsäule gebrochen! Aktuell befindet sich der Schauspieler in stationärer Behandlung in einem Berliner Krankenhaus und kann sich aufgrund seiner Schmerzen nur im Rollstuhl fortbewegen. Er liegt nun also fürs Erste flach. Da stellt sich natürlich die Frage: Was geschieht mit seiner GZSZ-Rolle Jonas?

RTL-Sprecher Frank Pick klärte jetzt auf: In Krankheitsfällen bei GZSZ-Darstellern werde zunächst die wöchentliche Drehplanung kurzfristig umgeschrieben. Szenen und Bilder würden zudem "hängen gelassen" und so bald wie möglich nachgedreht. "Das kann ein paar Tage oder bis zu drei Wochen später sein. In dem Fall bekommt der Zuschauer nichts davon mit. Die Rolle ist weiterhin zu sehen", erklärte Frank das übliche Vorgehen. "Montags wird bei GZSZ immer geprobt. Also kann morgen die Dispo für diese Woche umgeschrieben und ab Dienstag regulär gedreht werden – nur leider erst einmal ohne Felix", erläuterte er weiter.

Wie lange Felix genau ausfallen wird, ist bisher nicht bekannt – aber sollte seine Genesung sich in die Länge ziehen, gibt es auch dafür eine Lösung: "Sollte ein Ausfall oder eine Erkrankung länger andauern, werden Drehbücher von den Autoren umgeschrieben, mitunter ganze Handlungsstränge gestrichen beziehungsweise anders angelegt und geplant", offenbart Frank weiter. "Den plötzlichen Abschied erzählt man dann zum Beispiel so, dass sich die betroffene Rolle telefonisch aus dem Off meldet – also nicht zu sehen, aber zu hören ist. Oder andere Rollen sprechen und informieren somit den Zuschauer darüber."

MG RTL D / Bernd Jaworek Felix van Deventer, Schauspieler

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer, Schauspieler

Ukas,Michael Felix van Deventer im Mai 2017 in Berlin

