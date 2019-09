Ende März überbrachte Amy Jackson ihren Fans die frohe Botschaft: Die Schauspielerin und ihr Freund George Panayiotou erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Während damals nur eine Mini-Wölbung am Bauch des Supergirl-Stars zu erkennen war, trägt Amy mittlerweile eine riesige Kugel mit sich herum. Im Schwangerschafts-Endspurt hat die stolze Bald-Mama nun verraten: Das Paar darf sich auf einen kleinen Jungen freuen!

"Meinen Baby-Boy an diesem Nachmittag mit meiner Familie und meinen Freunden zu feiern, war einfach wunderschön", schreibt die Serien-Darstellerin auf Instagram zu einer Reihe von Bildern. Auf diesen sind Eindrücke von ihrer Baby-Shower festgehalten, die sie – passend zum Geschlecht des Kindes – in einem hellblauen Kleid feierte. Deko und Buffet passen farblich dazu – denn die Snacks und Luftballons sind in blassen Blau-Tönen gehalten.

Wenngleich Amy auf den Fotos überglücklich wirkt, hatte sie es in den letzten Monaten nicht immer leicht. "Die ersten zwölf Wochen waren sehr schwierig. Die ersten sechs Wochen habe ich es gar nicht gewusst und war immer noch ständig auf Reisen", gab sie im April in einem Sky News-Interview zu und betonte, dass sie nur schwer die richtige Balance zwischen Arbeit und Schwangerschaft finde.

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson und ihr Freund George Panayiotou

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson im Juli 2019

Instagram / iamamyjackson Schauspielerin Amy Jackson

