Happy Birthday, Salma Hayek (53)! Die Schauspielerin ist seit etlichen Jahren erfolgreich in Hollywood unterwegs. Der absolute Durchbruch gelang ihr 2002 mit dem Film "Frida", in dem sie die mexikanische Malerin Frida Kahlo (✝47) verkörperte. Am 2. September feiert die Leinwand-Schönheit ihren 53. Geburtstag und beweist, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Im Netz hat Salma ein ziemlich aufreizendes Bild von sich im Bikini geteilt!

In dem Zweiteiler schmeißt sie sich am Strand in eine sexy Pose und postet den Schnappschuss auf Instagram. "Ja, morgen bin ich 53 Jahre alt", betitelt sie ihren Beitrag. Sänger Lenny Kravitz (55) ist von diesem Anblick mehr als angetan. "Und es sah noch nie so gut aus", meint er in der Kommentarspalte.

Anfang des Jahres verblüffte Salma ihre Fans mit einer Momentaufnahme im Leoparden-Badeanzug. Total relaxt ließ sich die "Kindsköpfe"-Darstellerin im Meer treiben und hielt den Augenblick in einem Insta-Clip fest. Ihre Community feierte das Video: "Ist sie jetzt Aphrodite oder eine Meerjungfrau?"

