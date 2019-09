Für seine Enkelin Sophia (4) blieb Costa Cordalis (✝75) bis zum letzten Atemzug der starke Opa! Vor zwei Monaten verstarb der "Anita"-Interpret an multiplen Organversagen und ließ nicht nur seine Frau Ingrid und seine Kinder Lucas (52), Eva und Angeliki in großer Trauer zurück, sondern auch seine Enkeltochter – vor der wollte er seinen durchaus besorgniserregenden Gesundheitszustand bis zum Schluss verbergen.

"Der Costa war ein Opa, so wie sich jeder einen Opa wünscht – bis zum Schluss", schwärmte seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) bei Daniela und Lucas - Erinnerungen an Costa von dem Schlagersänger. "Wenn Sophia da war, hat er reagiert. Er hat sich vor ihr immer hingesetzt und wollte nicht, dass sie mitbekommt, dass er krank ist", erinnerte sie sich unter Tränen an die Begegnungen des griechischen Musikers mit ihrer Kleinen.

Sogar auf Sophias Nachfrage habe Costa stets den Starken gemimt. "Er hat immer auf ihre Frage, ob er krank ist, gesagt: "Nein, dem Opa geht es gut", so die 32-Jährige weiter. Sophia sei sein Engel gewesen. Jedes Mal, wenn sie den Raum betreten habe, hätten seine Augen gestrahlt.

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis mit seiner Enkeltochter Sophia

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Costa Cordalis

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de