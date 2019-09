Bei zwei britischen Promis hat nach langem Hin und Her endlich der Klapperstorch an die Tür geklopft! Seit 2003 sind Ola und James Jordan schon verheiratet – und so richtig glücklich miteinander. In den vergangenen drei Jahren haben die einstigen "Strictly Come Dancing"-Profis versucht, ihre Liebe mit Nachwuchs zu krönen und griffen dabei auch auf künstliche Befruchtung zurück. Nun geben sie die frohe Botschaft bekannt: Ola ist tatsächlich schwanger!

In einem Interview mit Hello! schwärmt die werdende Mama: "Ich kann es immer noch nicht glauben." Mithilfe des sogenannten IVF-Verfahrens sei sie im Juni beim ersten Versuch schwanger geworden, obwohl die Ärzte nur eine 50-prozentige Erfolgschance gesehen hätten. Im März 2020 soll das Baby das Licht der Welt erblicken.

Für den einstigen Dancing on Ice-Sieger James sei Olas Schwangerschaft die tollste Errungenschaft seines Lebens: "Herauszufinden, dass wir schwanger sind, ist ohne Zweifel unser größter Erfolg, den wir je erbracht haben. Dies ist wahrscheinlich das Beste und Aufregendste, was uns je passiert ist."

