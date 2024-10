Nach "Strictly"-Rückkehr: Amy Dowden kollabiert backstage

Amy Dowden (34) feierte im September ihre Rückkehr bei Strictly Come Dancing. Die Tänzerin musste sich nach ihrer Brustkrebsdiagnose im Mai 2023 von der britischen Tanzsendung zurückziehen. Wie unter anderem Mirror berichtet, besteht nun aber Sorge um sie: Nach ihrem Auftritt mit Sänger und Tanzpartner JB Gill am vergangenen Wochenende brach Amy hinter der Bühne zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ob sie an den verbleibenden Livesendungen teilnehmen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Sie wird jedoch vorübergehend von ihrer Kollegin Lauren Oakley ersetzt. "[Amy] geht es viel besser und die Strictly-Familie sendet ihr Grüße und wünscht ihr alles Gute. [...] Wir hoffen alle, dass Amy nächste Woche wieder mit JB tanzen kann", erklärt ein Sprecher der Show.

Die Fans der 34-Jährigen zeigen sich beunruhigt über ihren Zusammenbruch und scheinen der Meinung zu sein, Amy hätte sich nach ihrer Krebsbehandlung noch mehr Zeit geben sollen. "Diese arme Frau hat ihr ganzes Leben lang mit ihrer Gesundheit zu kämpfen gehabt, vor allem im vergangenen Jahr. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es vielleicht ein bisschen zu früh für ihre Rückkehr war", schreibt ein Nutzer auf Reddit. Dem schließt sich ein weiterer an: "Ich glaube, Amy hat sich sehr beeilt zurückzukommen. Aber sie hat nicht bedacht, wie anstrengend es nur ein Jahr nach einer so aggressiven Krebsbehandlung sein würde." Außerdem findet ein User: "Jemand, der das Sagen hat, hätte ein Machtwort sprechen sollen."

Die walisische Profitänzerin machte ihre Diagnose vergangenes Jahr im Netz öffentlich. Bereits zu diesem Zeitpunkt stellte sie klar, ziemlich entschlossen zu sein, gegen den Krebs zu kämpfen, um ihrer Leidenschaft baldmöglichst wieder nachgehen zu können. Im Juni verkündete Amy dann voller Freude in einem Instagram-Reel: "Ich bin so glücklich und dankbar, wieder dabei zu sein – mein Herz ist so glücklich [...] Ich kann es kaum erwarten, wieder das zu tun, was ich am meisten auf der Welt liebe: Tanzen! Ich fühle mich gesegnet und bin aufgeregter als je zuvor." Vor wenigen Wochen war es dann so weit – und sie feierte ihr Comeback mit einem emotionalen Bühnenauftritt.

Getty Images Amy Dowden und ihr Tanzpartner JB Gill, Oktober 2024

Getty Images Amy Dowden im März 2022