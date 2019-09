Alle drei haben den runden Geburtstag ausgelassen zusammen gefeiert! Seit Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (30) ein Paar sind, ist Zwillingsbruder Bill (30) oftmals mit ihnen gemeinsam am Start. Auch zum 30. Geburtstag der Tokio Hotel-Twins: Mit einer wilden Party und einer riesigen Torte beehrte Heidi die beiden an ihrem Ehrentag – und hielt das für ihre Netzgemeinschaft fest!

Via Instagram teilte die Germany's next Topmodel-Jurorin einen kurzen Clip von der Geburtstagsfeier. Total glücklich überreicht sie den Jungs eine große blaue Torte, die mit kleinen Figuren der zwei garniert ist. Freudestrahlend pusten die Kaulitz-Brüder in dem Video die Kerzen auf der Kalorienbombe aus. "Alles Gute zum 30. Geburtstag", schrieb die 46-Jährige mit Herz-Emojis.

Dass die drei ein eingeschworenes Team sind, bewiesen sie auch neulich nach der Hochzeit von Heidi und Tom. Mit Bill verbrachten die frisch Vermählten ihre Flitterwochen auf einem Boot. Noch während des Urlaubs in Italien postete der Sänger von Tokio Hotel ein verschmustes Foto aller drei Reisenden auf seinem Instagram-Kanal.

Instagram / heidiklum Tom und Bill Kaulitz an ihrem 30. Geburtstag

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2019

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum im August 2019 auf Capri

