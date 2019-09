Jana Ina (42) und Giovanni Zarrella (41) sind noch immer so verliebt wie am ersten Tag! 2004 tauschten das Model und der Musiker auf einem Event Handynummer aus – es war der Beginn einer romantischen Lovestory: Nur ein Jahr später gaben sich die beiden das Jawort und sind mittlerweile zweifache Eltern. Am heutigen Dienstag feiert das Paar nun schon seinen 14. Hochzeitstag und Jana Ina nimmt das zum Anlass, ihrem Mann eine zuckersüße Liebeserklärung zu machen.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Love Island-Moderatorin ein Foto, auf dem sie breit lächelnd ihren Ehering in die Kamera hält. "Der erinnert mich täglich, wie glücklich ich mich schätzen kann, den richtigen Mann gefunden und geheiratet zu haben. Und mit ihm möchte und werde ich mein ganzes Leben verbringen", kommentierte die gebürtige Brasilianerin die Aufnahme. Sie freut sich auf viele weitere Jahre an der Seite des Sängers. Zum Abschluss schrieb die Beauty dann noch die drei magischen – oder vier – Worte: "Ich liebe dich unendlich."

Doch so glücklich Jana Ina und Giovanni heute auch sind, sie mussten um ihre Ehe kämpfen. Vor zwei Jahren verriet die 42-Jährige, dass ihre Beziehung schon einmal kurz vor dem Aus stand. "Drei, vier Monate, ein halbes Jahr dauerte das etwa. Es war die Hölle", erzählte sie damals.

