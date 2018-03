Auch bei Promis läuft privat nicht immer alles rund! Seit mittlerweile zwölf Jahren sind Giovanni (39) und Jana Ina Zarrella (40) bereits verheiratet – das Model und der Ex-Bro'Sis-Sänger gelten als absolutes Traumpaar. In der Vergangenheit war das aber nicht immer so: Ihre Ehe stand kurz nach der Geburt ihres Sohnes sogar vor dem Aus! Mit Bunte spricht Jana Ina jetzt über die schwere Krise mit ihrem Liebsten: "Drei, vier Monate, ein halbes Jahr dauerte das etwa. Es war die Hölle."



