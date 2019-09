Nach zwei Wochen Promi Big Brother-Gefängnis genießen Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) ihre Zweisamkeit! Im Finale der TV-Show hat Ex-Köln 50667-Star Janine das große Preisgeld abgeräumt. Neben Spenden und einem neuen Flitzer für die Oma, will Janine mit den 100.000 Euro auch einen Liebes-Urlaub für sich und ihren Tobi spendieren. Gegenüber Promiflash verrät die Schauspielerin jetzt: Die Reiseplanungen laufen bereits auf Hochtouren.

"Erst dachten wir, dass Fuerteventura oder Formentera für uns perfekt wären. Jetzt haben wir noch mal über Griechenland nachgedacht. Also es wird in jedem Fall spontan", plaudert Janine im Promiflash-Interview aus und gibt zu, dass sie sich vor allem auf Ruhe und Entspannung freue. "Einfach mal die Seele baumeln lassen, in der Sonne liegen, viel und lange schlafen", ergänzt sie und gibt zu, dass sie nach ihrem Auszug aus dem VIP-Camp alle Hände voll zu tun habe.

Einen kurzen Trip ins Ausland hat das frischgebackene Pärchen allerdings schon hinter sich. Auf Mallorca haben die beiden ihren Promi-WG-Mitbewohner Almklausi (49) besucht. Neben dessen Auftritt im Megapark und dem gemeinsamen Essen mit ihm und seiner Frau, sei aber wenig gemeinsame Zeit für die beiden geblieben. "Aber morgen geht es schon wieder mit Tobi nach Köln. Klar, dass wir uns dann auf eine gemeinsame Auszeit fernab von Kameras, Verpflichtungen und Stress freuen", sagt Janine happy.

Instagram / fit_tobi93 Reality-TV-Star Tobias Wegener

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink in Leipzig

Instagram / fit_tobi93 "Promi Big Brother"-Star Tobias Wegener

