Na, wer liegt denn hier an Bastian Yottas (42) Seite? Es war eine höchst emotionale Geschichte: Im Juni trennte sich der Muskelprotz nach knapp neun Monaten von seiner On-Off-Freundin Maria. Kurze Zeit später zeigte er sich zwar mit einer anderen Frau, beteuerte aber, dass es sich dabei nicht um eine neue Freundin handeln würde. Er wollte sich damals lieber auf sein Business konzentrieren. Ist er nun etwa wieder bereit für die Liebe? Immerhin zeigte er sich nun ziemlich innig mit einer unbekannten Frau.

Auf Snapchat veröffentlichte Yotta nun ganz schön verdächtige Fotos. So zeigte er sich zum einen am Strand, wie er eine Dame im Bikini in die Luft katapultiert. Zum anderen postete er auch ein Bild, das wesentlich eindeutiger wirkt: Yotta fotografierte sich im Bett. Doch da liegt er nicht etwa alleine: Neben ihm entspannt sich eine brünette, nur mit einem Slip bekleidete Schönheit.

Um wen es sich bei dieser Frau handelt, ist bisher nicht bekannt. In das Beuteschema des Selfmade-Millionärs würde sie aber allemal passen: Auch Ex-Freundin Maria zeichnete sich durch eine lange dunkle Mähne sowie einer schlanken Figur aus. Ihr trauerte Yotta sogar nach der ersten Trennung noch einige Wochen hinterher, widmete ihr Zeilen wie: "Ich werde niemals den Tag vergessen, an dem wir uns zum ersten Mal begegnet sind – es war der schönste in meinem Leben." Bleibt abzuwarten, ob er auch bei seiner neuen Flamme solche Gefühle verspürt...

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta, Selfmade-Millionär

Snapchat / yotta_life Bastian Yotta und eine unbekannte Frau

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und Maria

