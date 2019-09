Der Schmerz sitzt noch immer tief. Bereits zwei Monate ist es mittlerweile her, dass Beth Chapman (✝51) ihrem schweren Krebsleiden erlag. Ihr Ehemann Duane "Dog" Chapman (66) hat sich noch immer nicht annähernd von der Tragödie erholt, dass er seine Seelenverwandte viel zu früh verlieren musste. In einem neuen Interview verriet Dog jetzt, dass er ein ganz besonderes Versprechen an Beth immer wahren werde: Er wird nie wieder heiraten!

Dem Magazin Us Weekly verriet der Kopfgeldjäger, dass er und seine Frau sich vor ihrem Tod gewisse Versprechen gegeben haben, die er nicht brechen will. Er habe damals zu ihr gesagt: "Wenn ich sterbe, kannst du einen Mann haben – zehn Männer, ist mir egal. Aber heirate keinen." Die krebskranke 51-Jährige hatte ihren Liebsten hingegen gebeten: "Nimm meinen Namen nicht von deiner Brust, Dog. Heirate nicht." Daran will sich Witwer Duane halten. "Es wird nie wieder eine Mrs. Dog geben", beteuerte er jetzt.

Am 26. Juni 2019 verstarb Reality-TV-Star Beth an Kehlkopfkrebs. Die Blondine, die gemeinsam mit Dog die amerikanische Fernsehlandschaft aufmischte, kämpfte zwei Jahre lang gegen die tückische Krankheit – erfolglos.

Getty Images Duane und Beth Chapman im Juni 2013

Anzeige

SIPA PRESS / Action Press Duane Chapman, TV-Kopfgeldjäger

Anzeige

KYLE ROVER / Startraks Photo / ActionPress Duane und Beth Chapman bei den Country Music Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de