Jetzt fetzen sich die Sommerhaus der Stars-Paare richtig! Gerade erst gingen Elena Miras (27) und Mike Heiter als strahlende Sieger des großen TV-Couple-Kampfes hervor. In einem spannenden Einpark-Wettbewerb gegen Roland und Steffi Bartsch konnte sich das Love Island-Duo durchsetzen. Nun stand die große Aussprache an und offensichtlich hat der eine oder andere Promi noch ein Hühnchen zu rupfen: Bereits vorab beleidigte Roland Elena in einem Interview als "Gossen-Diva" – nun wiederholte er diesen Diss noch mal persönlich!

"Ich bin richtig glücklich, dass wir gegen Roland und Steffi gewonnen haben. Weil das ist ein ganz verlogenes Pack", erklärte Elena nur Minuten, nachdem sie auf der Couch neben Moderatorin Angela Finger-Erben (39) Platz genommen hatte – und schon zeterte der Genannte drauf los: "Man merkt auch, dass du eine richtige Gossen-Diva geworden bist. Du bist eine richtige Gossen-Diva", empörte sich Roland. Dass ihm dann auch noch sein eigentlicher Kumpel Mike in den Rücken fiel, brachte bei den "Hot oder Schrott"-Star das Fass völlig zum Überlaufen: "Warum fällst du mir in den Rücken? Habe ich dir irgendwas getan?"

Warum Mike sich nun von Roland und Steffi abgewandt hat, erklärte er prompt: "Was wurde denn am Ende ausgestrahlt? Dass du gesagt hast, alle sind gleich. Alle sind falsch, alle sind Schauspieler. Du scherst alle über einen Kamm, also beleidigst du gerade uns alle", echauffierte sich der Muskelberg. Diese zwei VIP-Duos werden wohl so schnell keine Freunde mehr.

TVNOW Elena Miras und Mike Heiter beim Sommerhaus-Wiedersehen

TVNOW Steffi und Roland Bartsch beim Sommerhaus-Wiedersehen

TVNOW Roland Bartsch, Willi Herren und Elena Miras bei "Das Sommerhaus der Stars" 2019

