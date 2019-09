Hat Keno Rüst Potenzial als Schwiegermamas Liebling? Am heutigen Mittwoch ist es endlich so weit: TV-Junggesellin Gerda Lewis (26) überreicht im großen Finale von Die Bachelorette ihre letzte Rose – die Auswahl beschränkt sich allerdings auf nur einen Mann. Nach dem freiwilligen Ausstieg von Tim Stammberger ist lediglich Keno Rüst im Rennen. Bevor die Influencerin sich für oder gegen den Hottie aus Düren entscheidet, will sie, dass ihre Mama ihn kennenlernt. Ob sie den beiden wohl ihren Segen gibt?

Mit einem Blumenstrauß und einem kleinen Mitbringsel unterm Arm begrüßte der Projektingenieur Gerda und ihre Mutter. "Man muss sich natürlich von der besten Seite zeigen. Aber das hat, denke ich, ganz gut funktioniert", freute er sich. Und tatsächlich: Nach einem Gespräch unter vier Augen zog seine potenzielle Schwiegermutti ihr Fazit: "Keno finde ich sehr bodenständig, hat auch Charakter und ist eigentlich der passende Mann für Gerda." Was die Zukunft bringt, werde sich noch zeigen. Aber für den Moment sei sie positiv überrascht.

Dass ihre Mutter so einen tollen Eindruck gewonnen hatte, beglückte Gerda natürlich sehr. "Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen", meinte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin. Auch Keno fand ausschließlich nette Worte über das Kennenlernen: "Es war ein schöner Tag. [...] Coole Eindrücke! Und ich glaube, wenn es jetzt was werden sollte, würde das auch sehr gut funktionieren."

TVNOW Bachelorette Gerda Lewis

Anzeige

TV NOW Gerda Lewis und Keno Rüst bei ihrem Bachelorette-Dreamdate

Anzeige

TVNOW Keno Rüst, Bachelorette-Kandidat 2019

Anzeige

Glaubt ihr auch, dass Keno der passende Mann für Gerda ist? Nein, nicht wirklich! Ja, die haben echtes Traumpaar-Potenzial. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de