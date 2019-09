Sie haben einen großen Deal eingefahren! In der ersten Folge der neuen Staffel von Die Höhle der Löwen wurden den Investoren wieder zahlreiche großartige Erfindungen vorgestellt. Eine davon war ein pflanzliches Bratfett in Pulverform, welches die Düsseldorfer Gründer Denzis Schöne und Johannes Schmidt unter dem Namen "Paudar" vermarkten. Ihre innovative Idee kam bei den Löwen an, vier von fünf wollten in ihre Geschäftsidee investieren. Am Ende entschieden sie sich für Ralf Dümmel (52) – für die Erfinder die goldrichtige Wahl!

Das machten die Jungunternehmer im Promiflash-Interview deutlich. Obwohl Deniz und Johannes sich in der Sendung die Entscheidung, welcher Löwe am besten zu ihnen passen könnte, gar nicht so leicht machten, bereuten sie die Wahl von Ralf danach nicht eine Sekunde: "Am Ende war ausschlaggebend, dass wir bei Ralf einfach das richtige Bauchgefühl hatten – es hat einfach gepasst! Darüber hinaus hat er uns bis heute genau an den richtigen Stellen unterstützt. Wir würden uns auf jeden Fall wieder für Ralf entscheiden", offenbarten sie.

Direkt im Anschluss an die Sendung haben sich die Gründer und der Investor für eine erste Unterredung zusammengesetzt und Pläne geschmiedet. Mit der Zusammenarbeit sind Deniz und Johannes mehr als zufrieden: "Das Umsetzungstempo ist bis heute sehr hoch. Unter anderem haben wir ein komplettes Re-Design unserer Dose und unserer Webshops gemacht", verrieten sie weiter.

Getty Images Ralf Dümmel im August 2017 bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Frank W. Hempel Dr. Georg Kofler, Nils Glagau, Deniz Schöne und Johannes Schmidt

TVNOW / Frank W. Hempel Deniz Schöne und Johannes Schmidt bei "Die Höhle der Löwen" 2019

