Sänger Liam Payne (26) kann Justin Biebers (25) Probleme besonders gut nachvollziehen! Erst kürzlich hat Justin sich mit einem emotionalen Statement an seine Follower gewandt und tiefe Einblicke in sein Gefühlsleben gegeben. Das Leben als Teenie-Star sei ihm über den Kopf gewachsen, der ständige Druck und der Ruhm habe ihn sogar in die Drogensucht getrieben. Nach seinem offenen Brief im Netz bekommt der "I Don't Care"-Interpret nun prominente Rückendeckung. Ex-One Direction-Star Liam unterstützt seinen Musiker-Kollegen.

"Ich finde, was du gestern getan hast, war unglaublich mutig und verdient etwas mehr Respekt", schreibt der Sänger auf seinem Instagram-Account. In dem Beitrag äußert Liam vor allem seinen Unmut darüber, dass die Medien anstelle der tragischen Offenbarungen über das Leben im Erfolgsdruck Justins Drogenmissbrauch in den Mittelpunkt gerückt hätten. "Sieht irgendwer das Problem hier?", fragt er deshalb ebenfalls in dem Post.

Der "Strip That Down"-Darbieter selbst kann sich offenbar ziemlich gut in Justins Lage hineinversetzen. 2017 schockierte er seine Fans mit der Nachricht, dass auch er unter den Schattenseiten des Ruhmes zu leiden hatte. Um dem Druck und ständigen Stress standhalten zu können, hätte er immer häufiger zum Glas gegriffen. "Wir konnten nirgends mehr hingehen. Wir sind nur von einem Auftritt zum nächsten gefahren. Mehr als Bühnen und Hotels haben wir nicht gesehen", sagte er damals gegenüber The Telegraph.

Instagram / justinbieber Sänger Justin Bieber

Getty Images Sänger Liam Payne

Getty Images Ex-One-Direction-Stars Liam Payne und Louis Tomlinson

