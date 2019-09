Kevin Hart (40) hat noch einen längeren Weg bis zur kompletten Genesung vor sich! Der Komiker war am Sonntag in einen schweren Autounfall verwickelt worden: Mitten in der Nacht war sein Auto in Malibu von der Straße abgekommen – er stürzte fast drei Meter tief in eine Schlucht! Mit schweren Verletzungen wurden er und der Fahrer des Wagens in eine Klinik in Los Angeles gebracht – Kevin wurde dort am Rücken operiert. Zwar sei er schon auf dem Weg der Besserung, doch auf den TV-Star wartet nun die Reha!

Der 40-Jährige soll Ende der Woche aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wie TMZ von einem Bekannten des Schauspielers erfahren hat, stünden ihm in den kommenden Wochen anstrengende Physiotherapie-Sitzungen bevor. Außerdem habe er regelmäßig zu Nachsorge-Untersuchungen beim Arzt zu erscheinen.

In dieser schweren Zeit kann sich der Verunglückte vor allem auf die Unterstützung seiner Frau Eniko Hart (35) verlassen. Wenige Tage nach seinem Unfall gab die besorgte Partnerin seinen Freunden zu verstehen, dass Kevin "wieder wird".

Getty Images Kevin Hart, Comedian

Anzeige

Getty Images Kevin Hart, 2019 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Eniko und Kevin Hart 2016 in Santa Monica

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de