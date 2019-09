Bei Jonah Hill (35) läuten bald die Hochzeitsglocken! Der Schauspieler wurde vor allem durch seine legendären Rollen in "21 Jump Street" oder "The Wolf of Wall Street" bekannt. Sein Privatleben hält er aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist nur, dass er seit einem Jahr mit Gianna Santos liiert ist – die bald seine Frau sein wird: Jonah ist vor seiner Freundin auf die Knie gegangen!

Dies bestätigte jetzt People. Das Paar soll sich bereits seit August 2018 kennen und lieben – große Red-Carpet-Auftritte zu zweit gab es bisher aber nicht. Die frisch Verlobten genießen lieber ihre Zweisamkeit. Erst am vergangenen Montag wurden Jonah und Gianna zusammen in New York gesehen. Genaue Details über die Verlobung behält das Turtelduo bisher aber für sich.

Um Jonah ist es in letzter Zeit ziemlich ruhig geworden. Erst im Januar überraschte der 35-Jährigen seine Fans dann aber mit einer neuen Frisur, bei der man glatt zweimal hinschauen musste. Mit einer platinblonden Frise präsentierte sich der Hollywood-Star seiner Community auf Instagram.

Getty Images Jonah Hill, Schauspieler

Getty Images Jonah Hill

Getty Images Jonah Hill im Dezember 2018

