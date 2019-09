Dieser Die Höhle der Löwen-Kandidat hat schon vielen Menschen geholfen! Am gestrigen Dienstag startete die neue Staffel – unter anderem mit Patrick Mayer. Der 40-Jährige stellte Judith Williams (46) und Co. seine Wheelblades vor. Dabei handelt es sich um speziell angefertigte Kufen, die unter die Vorderräder eines Rollstuhls gesteckt werden und das Einsacken im Schnee verhindern sollen. Hinter dieser Erfindung steckt eine ganz persönliche Geschichte, denn: Patrick hatte vor über 20 Jahren einen schweren Unfall und ist seitdem auf einen Rollstuhl und Gehhilfen angewiesen.

Für den Geschäftsmann ist Wheelblades ein echtes Herzensprojekt. Gegenüber Promiflash verriet der sportliche Landschaftsfotograf, dass es ihm gar nicht schwergefallen sei, mit seinem Schicksal und seinem Produkt an die Öffentlichkeit bzw. in die Show zu gehen: "Mein Leben hat sich durch den Unfall verändert. Aber es ist dadurch nicht schlechter geworden – eher im Gegenteil. Und genau mit dieser Botschaft wollte ich in 'Die Höhle der Löwen' gehen, um sowohl die Löwen als auch die Zuschauer zu inspirieren."

Zwar konnte Patrick keinen der Investoren für sein Unternehmen gewinnen, die Resonanz war trotzdem unglaublich gut, wie er erzählte: "Mit den Wheelblades konnte ich schon viele Menschen glücklich machen und ich bekomme auch heute noch tolle Briefe und E-Mails zugeschickt." Am meisten würden ihn Bilder von Kindern im Rollstuhl, die mit Wheelblades durch den Schnee fahren, berühren. "Für sie haben sich all die Mühen, Risiken und persönlichen Abstriche der letzten Jahre gelohnt", freute er sich.

Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast

TVNOW / Frank W. Hempel Wheelblades-Gründer Patrick Mayer bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Frank W. Hempel Patrick Mayer bei "Die Höhle der Löwen"

