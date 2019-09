Florian Köster (31) und Sylvana Wollny (27) schwelgen im Baby-Glück! Bereits vor zwei Wochen kam ihr zweites Kind per Kaiserschnitt auf die Welt. Ihre Freude darüber genossen die Wollnys-Stars jedoch zunächst für sich und gaben die tollen Neuigkeiten erst vergangenen Mittwoch bekannt. Nach und nach teilen die frisch gebackenen Eltern endlich mehr Details von ihrer zweiten Tochter mit ihren Fans. Nun veröffentlichte der stolze Papa ein neues zuckersüßes Foto der kleinen Maus!

"It's a girl", kommentierte der 31-Jährige ein Instagram-Foto seiner Tochter – auf der Aufnahme präsentiert sie sich erstmals mit offenen Augen und scheint schon jetzt die Welt erkunden zu wollen. Die Fans zeigten sich hin und weg von dem goldigen Anblick und kommentierten den Beitrag zahlreich: "So süß die kleine Prinzessin" oder "Süß, und die Mütze ist mega", fanden nur zwei seiner Follower.

Seit wenigen Augenblicken ist auch endlich der Name des jüngsten Wollny-Sprosses bekannt: Sie heißt Anastasia Sophie. Mit dieser Wahl sind nicht nur Sylvana, Florian und ihre Erstgeborene Celina-Sophie (6) glücklich – auch Oma Silvia Wollny (54) freut sich riesig: "Anastasia hört sich ja schon an wie eine kleine Prinzessin. Es gibt auch einen Kinderfilm, der so heißt. Der Name passt gut zu der Kleinen", meinte sie gegenüber RTL II.

RTL II Sylvana Wollny, Tochter Celina-Sophie und Florian Köster

Instagram / sylvana_wollny Die Tochter von Sylvana Wollny

Actionpress/ Schürmann, Sascha Silvia Wollny im "Promi Big Brother"-Finale

