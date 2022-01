Auf diesen Moment hatte Silvia Wollny (56) offenbar schon lange gewartet! Seit mittlerweile zehn Jahren gehen ihre Tochter Sylvana Wollny (30) und deren Partner Florian Köster (33) gemeinsam durchs Leben. Einen Antrag gab es nicht – bis jetzt: Pünktlich zum zehnten Jahrestag fragte der zweifache Vater seine Liebste, ob sie seine Frau werden möchte. In Silvias Augen war es für diesen Schritt längst an der Zeit!

"Ich freu mich für Sylvana, weil sie schon lange auf diesen Tag X wartet", verriet das Familienoberhaupt in der aktuellen Folge von Die Wollnys mit einem strahlenden Lächeln. Mit Flo als Schwiegersohn kann sich die Blondine also offenbar nicht beklagen – immerhin sei der Antrag ihrer Meinung nach längst fällig gewesen. An einer Sache hatte Silvia dann aber doch etwas auszusetzen – nämlich der Tatsache, dass Flo erst einen Tag zuvor mit der Planung und Einweihung aller Beteiligten angefangen hatte: "Man hätte es besser planen können!"

Mit mehr Vorbereitungszeit wäre möglicherweise auch mehr drin gewesen im Hinblick auf eine besondere Location und passende Deko. Am Tag zuvor hatten Silvia und ihr Partner Harald Elsenbast (61) Flo dann jedenfalls ihre Unterstützung angeboten. "Ich bin froh, dass ich meine Schwiegereltern in spe mit ins Boot geholt habe. Das ist auch eine Last, die mir gerade von den Schultern gefallen ist", gab der Bald-Ehemann offen zu. Als Komplizin hielt Silvia am nächsten Morgen vor Sylvana dicht, organisierte mit den anderen Wollny-Mitgliedern den Rest allerdings hinter dem Rücken der zukünftigen Braut.

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny und ihr Verlobter Florian

RTLZWEI Sylvana Wollny mit ihrem Freund Florian Köster

Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie, RTLZWEI Silvia Wollny und ihr Partner Harald

