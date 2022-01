Sie blüht in ihrer Rolle als Mutter regelrecht auf! Sylvana Wollny (30) ist seit acht Jahren stolze Mama. Nach ihrer erstgeborenen Tochter Celina-Sophie (8) erblickte vor über zwei Jahren Nesthäkchen Anastasia Sophie (2) das Licht der Welt. Die kleine Maus scheint der ganze Stolz der Reality-TV-Bekanntheit zu sein – und das zeigt die Beauty jetzt einmal mehr: Sylvana teilt ein niedliches Bild mit Klein-Celina und widmet ihr ein paar süße Zeilen im Netz!

Die Verlobte von Florian Köster (33) veröffentlicht auf ihrer Instagram-Seite nun einen süßen Schnappschuss von sich und ihrer Jüngsten. Darauf kuschelt sich die Zweijährige ganz gemütlich an ihre Mama an und grinst frech in die Kamera. "Wahre Liebe kennt man erst, wenn man sein eigenes Kind in den Armen hält. Mein größtes Glück sagt Mama zu mir. Ich liebe dich, meine kleine Prinzessin", kommentiert Sylvana ihren Netzbeitrag.

Bei so vielen Glücksgefühlen – könnte sich die 30-Jährige da weiteren Nachwuchs vorstellen? Ausschließen will sie nichts, wie sie vor wenigen Monaten in ihrer Instagram-Story verriet: "Wir haben ja bereits zwei wundervolle Kinder. Das nächste Große, was bei uns ansteht, ist unsere Hochzeit – und alles Weitere schauen wir dann."

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny mit ihrer Tochter Celina-Sophie, September 2021

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny und ihr Verlobter Florian

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny im November 2021

