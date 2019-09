Endlich lüften Sylvana Wollny (27) und Florian Köster (31) das Geheimnis! Vor einer Woche verkündeten sie, dass nach Celina-Sophie (6) ihr zweiter Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hat. Seit Montag ist auch endlich bekannt, dass Großmutter Silvia Wollny (54) sich über eine weitere Enkeltochter freuen darf. Doch ein wichtiges Detail blieben die frisch gebackenen Eltern ihren Fans bisher schuldig: den Namen ihres Kindes!

In einer Vorab-Pressemitteilung zur neuen Folge von Die Wollnys wurde nun endlich der Name des jüngsten Sprosses der XXL-Familie bekannt gegeben: Die Kleine Maus heißt Anastasia Sophie. Die Suche nach einem geeigneten Namen hätte sich als sehr schwierig erwiesen. "Wir sind einfach auf keinen grünen Zweig gekommen", erklärte Sylvana und fügte hinzu: "Nach der Geburt, als die Kleine zum ersten Mal geschrien hat, haben wir beschlossen, einen Namen zu nehmen, der mir sehr gut gefällt. Deswegen heißt sie Anastasia. Und Sophie, weil Celina unbedingt wollte, dass die Kleine an ihrem Geburtstag auf die Welt kommt." Das hätte zwar nicht geklappt, aber die 6-Jährige hätte trotzdem gefragt, ob ihre Schwester ihren Namen tragen dürfte.

Die Großeltern sind ebenso glücklich mit der Namenswahl: "Ich hatte Sylvana ja immer schon vorab Namensvorschläge geschickt, da war unter anderem Anastasia dabei. Den haben wir in einem Film entdeckt. Und der ist es geworden", erklärte Oma Silvia – und auch Harald Elsenbast (59) würde der Name an eine Film-Prinzessin erinnern und ihn in seine Kindheit zurückversetzen.

