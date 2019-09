Verwirrung um Ariana Grandes (26) Liebesleben! Bereits seit Wochen ziehen Gerüchte durch die Medienlandschaft, die Sängerin sei wieder in festen Händen. In ihrem Musikerkollegen Mikey Foster soll sie eine neue Liebe gefunden haben – mit dem veröffentlichte sie vor Kurzem auch den gemeinsamen Song "Boyfriend", in dessen Musikvideo sie sich innig und vertraut zeigten. Zuletzt befeuerte auch Aris Bruder Frankie Grande (36) die Gerüchteküche, ruderte jetzt aber zurück: Seine Schwester sei nach wie vor Single!

Nachdem der 36-Jährige in einem Interview mit Us Weekly von einem Doppel-Date mit der 26-Jährigen und ihrem vermeintlichen Neuen gesprochen hatte, schien die Sache klar: Ari und Mike sind ein Paar! Dem ist jedoch offenbar doch nicht so: "Meine Schwester befindet sich aktuell in keiner Beziehung. Schaltet alle mal einen Gang zurück. Sie ist sehr single.", twitterte er jetzt.

In Liebesangelegenheiten hat die "No Tears Left to Cry"-Interpretin allerhand hinter sich. Zunächst war sie in einer Beziehung mit Mac Miller (✝26) und später mit dem Comedian Pete Davidson (25) zusammen – den wollte sie sogar heiraten. Doch dann der Schock: Mac starb und Ariana und Pete trennten sich.

