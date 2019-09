Ariana Grande (26) scheint wieder auf Wolke sieben zu schweben! Die brünette Sängerin präsentierte sich in den vergangenen Monaten als glückliche Single-Lady in der Öffentlichkeit. Die Trennung von ihrem Ex-Verlobten Pete Davidson (25) im Oktober 2018 scheint sie gut verarbeitet zu haben. Doch die Zeiten als Solo-Dame sind nun wohl gezählt: Denn laut ihres Bruders hat Ariana wieder einen Freund – und der ist kein Unbekannter!

Ariana soll in Musiker Mikey Foster eine neue Liebe gefunden haben. Gerüchte um eine Turtelei kamen bereits vor wenigen Wochen auf, nachdem die beiden ihren gemeinsamen Song "Boyfriend" veröffentlicht hatten. Im dazugehörigen Musikvideo zeigen sie sich total vertraut. Und nun scheint Aris Bruder Frankie Grande (36) die Beziehung der beiden öffentlich gemacht zu haben! In einem Interview mit Us Weekly berichtete der 36-Jährige von einem "Doppel-Date", welches er mit seiner Schwester und Foster gehabt haben soll. "Es hat wirklich Spaß gemacht. Spieleabend! Brettspiele! Ich liebe Mikey. Ich denke, er ist ein wirklich süßer Typ. So talentiert, nett und fürsorglich", schwärmte der Tänzer von seinem möglichen Schwager in spe.

Bereits im August streute Ariana selbst Gerüchte, dass zwischen ihr und dem Social House-Star mehr als nur gute Freundschaft sei: Die "tankt u, next"-Interpretin postete ein gemeinsames Selfie auf Instagram, auf dem sich die Beauty ganz vertraut mit dem Hottie zeigte, zudem versah sie den Post mit einem Herz-Emoji.

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande, Tänzer

Anzeige

Instagram / bluebird Michael Foster, Musiker

Anzeige

Instagram / arianagrande Mikey Foster und Ariana Grande

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de