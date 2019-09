Die Entscheidung ist gefallen! Am Mittwochabend überreichte Gerda Lewis (26) ihre allerletzte Bachelorette-Rose – an ihren Auserwählten Keno Rüst. Der Wahl-Dürener nahm diese gerne an. Auch heute sind die beiden noch ein Paar. Nicht selbstverständlich, da das Finale mit ein paar Wochen Vorlaufzeit gedreht wird, die schon so einigen Kuppelshow-Duos die Romantik kosteten. Aber hat sich Gerda mit ihrer Wahl für Keno richtig entschieden? In einer Hinsicht sind sich die Promiflash-Leser größtenteils einig!

Bei der Umfrage, ob die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Projektingenieur gut zusammen passen, stimmte die Mehrheit dafür. Von 1.755 Teilnehmern (Stand: 5. September, 7 Uhr) entschieden sich 1.137 Leser (64,8 Prozent) für die Antwortmöglichkeit: "Ja, sie sind ein schönes Paar". "Nein, ich finde, die beiden passen nicht so gut zusammen" klickten nur 618 Personen (35,2 Prozent) an.

Wer sich bei dieser Frage allerdings zu 100 Prozent sicher sein dürfte, sind Gerda und Keno selbst. Immerhin posteten die beiden nur wenige Minuten nach ihrem Paar-Outing schon die ersten Liebesbeweise und scheinen damit so schnell auch nicht aufhören zu wollen.

