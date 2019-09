Überraschendes TV-Comeback von Schweinebauer Gunther! Der sympathische Landwirt suchte 2014 im beliebten Kuppelformat Bauer sucht Frau nach der großen Liebe – die fand er schließlich auch in Jessica. Doch zwei Jahre später war alles aus und vorbei beim jungen Glück. Danach wurde es um den DJ eher ruhig. Doch jetzt feiert der Blondschopf ein ungewöhnliches Fernseh-Revival – nämlich bei Frauentausch!

In der Sonderausgabe der RTL-II-Show "Frauentausch Allstars" touren vier der beliebtesten Damen des Trash-Formats in einem Bus durch Deutschland, um sich spannenden Aufgaben zu stellen. In der ersten Ausgabe werden Aische Pervers (33), Nina Queer (39), Natasa und Jasmine Berlin zu Helferinnen auf dem Bauernhof – und das auf Gunthers Anwesen! Unter der Anleitung des bayerischen Farmers müssen die Ladys zum Beispiel seine Schweine in ein neues Gehege treiben, oder Ferkel füttern. Für die Chaos-Queens kein leichtes Unterfangen, wie auch Gunther feststellen musste: "Das war sehr chaotisch, eine absolute Katastrophe", schmunzelte er.

Gunther schaffte es jedoch, seine Damen weiterhin zu motivieren – ob besonders Powerfrau Jasmine dem Musikliebhaber mit ihren Bemühungen gefallen wollte? Kurz nach ihrer Ankunft gab die TV-Bekanntheit dem 32-Jährigen ein nettes Kompliment: "Der ist ganz süß, kann man sich ja mal ne Scheibe von abschneiden." Auch Aische Pervers machte dem Bauern schöne Augen – sie durfte sogar auf seinem Traktor mitfahren.

Facebook / Gunther / DJ N'Farmer Bauer Gunther

RTL II; "Frauentausch" Jasmin, bekannt aus "Frauentausch"

Facebook / Gunther / DJ N'Farmer Aische Pervers und Bauer Gunther bei "Frauentausch Allstars"

