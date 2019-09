Am Dienstag schockte Denise Kappès (29) ihre Fans mit einem beunruhigenden Foto auf Instagram: Es zeigt sie im Krankenhaus, nachdem sie von einem Auto angefahren wurde! Inzwischen hat sie persönlich dazu Stellung genommen: Die Mutter eines Sohnes erlitt diverse Prellungen und eine Verbrennung am Arm. Wäre aber ihr Liebling Henning Merten nicht gewesen, hätte sie durchaus schlimmere Verletzungen davontragen können!

In ihrem neuen YouTube-Video lässt die noch sichtlich geschockte 29-Jährige den Unfall für ihre Follower Revue passieren. Als sie und Henning bei Grün über eine Fußgängerampel gingen, sauste plötzlich ein Auto auf sie zu. Der Fahrer hatte Denise nicht kommen sehen und fuhr sie um: "Es hätte deutlich schlimmer ausgehen können, hätte Henning mich nicht in der letzten Sekunde an meiner Lederjacke greifen und an der Strippe zurückziehen können. Dann wäre ich genau mittig vor dem Auto gelandet und dann hätte er mich nicht nur am Oberschenkel umgenietet", erzählt sie.

Psychisch habe der Zusammenstoß sie richtig mitgenommen. Bis ihre körperlichen Blessuren verheilt sind, wird es wohl auch noch eine Zeit dauern: "Ich habe echt noch Schmerzen, ich muss noch Schmerztabletten nehmen, damit das alles aushaltbar ist."

Instagram / denise_kappes Denise Kappès im Krankenhaus, September 2019

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, TV-Star

YouTube / Denisé Kappès Denise Kappès, Influencerin

