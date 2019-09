Gestern fand das große Finale der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette statt. Rosenverteilerin Gerda Lewis (26) übergab die letzte Schnittblume an den letzten Kandidaten – Keno Rüst. Beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig (55) gaben die beiden dann schließlich gemeinsam bekannt, dass sie offiziell ein Paar sind. Darüber hinaus verriet der Projektingenieur, dass er bereits Vater eines Sohnes ist. Doch wann hat er Gerda über dieses interessante Detail informiert?

Tatsächlich behielt der Dürener diesen Aspekt seines Lebens verhältnismäßig lange für sich. Erst bei seinem Dreamdate mit Gerda auf den Seychellen kam dieses zur Sprache, was praktisch kurz vor dem Finale war. Wahrscheinlich wollte sich Keno erst absolut sicher sein, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Richtige für ihn ist. Außerdem versuchte er vermutlich vermeiden, dass dieses Gespräch vor laufenden Kameras stattfindet, was nur bei den Dreamdates am Abend möglich war.

Gerda sieht die Kind-Thematik relativ gelassen, wie sie gegenüber RTL klarstellte: "Keno hat es mir hinter den Kameras bei den Dreamdates erzählt. Für mich ändert das nichts an meinen Gefühlen für ihn." Die zwei können also nun endlich in eine gemeinsame Zukunft aufbrechen.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis und Keno Rüst, Bachelorette-Paar 2019

TVNOW Gerda Lewis und Keno Rüst in der letzten Nacht der Rosen bei "Die Bachelorette"

TV NOW Keno Rüst und Gerda Lewis bei ihrem Dreamdate

