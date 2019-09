Die schöne Blondine Evelyn Burdecki (30) hatte im deutschen TV beim Thema Liebe bisher leider nicht viel Erfolg. Während sie im Dschungelcamp erfolgreich die Krone ergatterte, scheiterten bei Formaten wie Bachelor in Paradise und Der Bachelor auf Dauer jegliche Kuppelversuche. Derzeit ist sie immer noch solo und auf der Suche nach ihrem Traummann. Nun hat Promiflash nachgehakt, ob sie Interesse daran hätte, in Zukunft als Bachelorette Rosen zu verteilen – und Nein sagt sie dazu nicht!

Obwohl sich Evelyn aktuell nicht vorstellen könne, als Nachfolgerin von Gerda Lewis (26) anzutreten, hat die 30-Jährige eine Idee für eine neue TV-Show, in der sie definitiv dabei wäre: Vielleicht gibt es ja mal eine Senioren-"Bachelorette"-Staffel! Ihrer Ansicht nach wäre das eine tolle Gelegenheit für ältere Menschen, die immer noch auf der Suche nach ihrem Traumpartner sind. "Also wenn ich 60 Jahre alt und single wäre, würde ich auf jeden Fall als Bachelorette teilnehmen. Dafür würde ich heute schon unterschreiben!", verriet sie beim Let's Dance-Event in der Mall of Berlin gegenüber Promiflash.

Als Bachelorette würde Evelyn sogar die bisherigen Regeln brechen, denn in der letzten Nacht der Rosen würde sich die Blondine im Notfall für beide Männer entscheiden: "Vor der Kamera ist es immer sehr schwierig, zu wissen, wen man jetzt nimmt." Somit hätte man nach der Show und außerhalb der Kameras die Möglichkeit, weitere Dates zu vereinbaren, um sich noch besser kennenzulernen, resümierte sie.

ActionPress/Oliver Langel Evelyn Burdecki bei der "Unique Fashion Show" in Düsseldorf

Getty Images Evelyn Burdecki auf der Berlin Fashion Week im Juli 2019

ActionPress/Georg Wenzel Evelyn Burdecki bei der Bunte New Faces Night in Berlin

