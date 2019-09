Unglaublich rührende Geburtstagsglückwünsche von Mami! Am 4. September feierte Sängerin Beyoncé ihren 38. Ehrentag. Bereits am Sonntag machte ihr Partner Jay-Z (49) der Musikerin eine süße Überraschung: Er kredenzte ihr eine vegane Torte auf dem Made In America Festival. Auch von ihren Fans und Freunden wurde die Beauty mittlerweile mit guten Wünschen überhäuft. Doch besonders die Nachricht ihrer Mama wird die "Halo"-Interpretin bestimmt zu Tränen gerührt haben!

Auf Instagram postete Tina Knowles (65) bewegende Zeilen an ihre geliebte Tochter: "Heute vor 38 Jahren bist du in mein Leben getreten und ich weiß ohne einen Zweifel: Gott hat dich geschickt". Die Schwangerschaft mit der ehemaligen Destiny's Child-Beauty war eine besonders emotionale Zeit für Tina, die ihre damals die Lebensfreude zurückgegeben hat. "Ich hatte damals gerade meine Mutter verloren und ich hätte nie gedacht, dass ich diese besondere Art von Liebe wieder spüren könnte, aber sieben Monate später war ich mit dir schwanger. Als ich dich sah, wusste ich, das ist Liebe", fügte sie zu einem kuscheligen Mama-Tochter-Schnappschuss an. Seitdem seien sie die besten Freundinnen, Tina kann kaum in Worte fassen, wie stolz sie auf Beyoncé ist.

Neben dem bewegenden Statement gab es zu ihrem Geburtstag aber auch eine witzige Anekdote: Ihr Ehemann Jay-Z offenbarte Beyoncé Community zu ihrem B-Day mit einem knuffigen Throwback-Bild dieses süßes Detail: "Fun Fact: Beyoncé wurde am selben Tag wie ihr Cousin Marlese Bowers geboren." Am 4. September wurde Beys Familienmitglied also auch ein Jahr älter – nämlich 44 Jahre alt.

