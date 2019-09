Fitness-Ambitionen bei Jasmine! Die kultige Trash-TV-Bekanntheit aus dem RTL-II-Format Frauentausch macht aktuell in der Sondersendung "Frauentausch Allstars" Deutschland unsicher: Zusammen mit Aische Pervers (33), Natasa und Nina Queer (39) hilft sie auf dem Hof bei Bauer sucht Frau-Star Gunther aus, triebt Schweine in den Stall, füttert Ferkel oder streicht Zäune. Doch im Gespräch mit ihren TV-Mädels zeigt sich die toughe Großstadt-Frau auch von ihrer emotionalen Seite: Sie gibt Einblicke in ihr ungesundes Essverhalten – und gelobt Besserung!

Busenwunder Aische vertraute sich Jasmin bei einer kleinen Beauty-Session auf dem Bauernhof an: Sie möchte gerne abnehmen und unter die 100-Kilo-Marke rutschen. Dafür hat sie bereits etwas an ihrer Ernährung gefeilt – früher konsumierte sie noch extrem große, fettige Portionen: "Sehr oft gab es drei Pizzen pro Mahlzeit, das war dann zum Beispiel direkt mein Frühstück. Aber das mache ich jetzt nicht mehr", offenbarte die Brünette.

Ob das Trash-TV-Urgestein seine Diätpläne auch in die Tat umsetzen wird? Beim Einkauf mit Freundin Natasa in der "Frauentausch Allstars"-Folge shoppte sie neben einigen Karotten und einigen Salatköpfen auch Unmengen von Fleisch. Ein Twitter-User konnte sich daher einen fiesen Kommentar nicht verkneifen: "Sie sagt 'Ich will dieses Jahr noch zweistellig werden'. Schmeißt dann aber 10 Kilo Fleisch in den Einkaufskorb."

Facebook / Gunther / DJ N'Farmer Aische Pervers und Bauer Gunther bei "Frauentausch Allstars"

Anzeige

Instagram / aischepervers Aische Pervers, TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL II; "Frauentausch" Jasmine, "Frauentausch"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de