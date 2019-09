Findet das neue Konzept bei den Frauentausch-Fans Anklang? Am Donnerstag lief die erste Folge der neuen Sondersendung zum beliebten Trash-Format über die Mattscheiben. Doch die Zuschauer konnten sich nicht auf den üblichen Ablauf freuen: Anstatt dass zwei Tauschmütter für eine Woche die Familie tauschen, machten sich vier der beliebtesten "Frauentausch"-Damen auf in neue Abenteuer: Aktuell sind Aische Pervers (33), Nina Queer (39), Jasmine Berlin und Natasa in ganz Deutschland im Einsatz, wenn Not am Mann ist. Doch wie kommt das neue Format an?

In der ersten Folge von "Frauentausch Allstars" waren die vier Kult-Grazien auf dem Bauernhof zu Gange – sie besuchten Bauer sucht Frau-Star Gunther. Auf seinem Hof mussten sie die Ställe ausmisten, Schweine füttern und durften am Ende ihre Entertainment-Künste auf der Show des Hobby-DJs unter Beweis stellen. Für treue Fans der RTL II-Sendung, die sich auf das typische Familienchaos gefreut hatten, bestimmt eine Umstellung. Einigen Twitter-Usern ist das übel aufgestoßen: "Ich habe das Gefühl, die Produzenten von 'Frauentausch' wurden ausgetauscht und haben absolut nicht verstanden, was das Original ausmachte", oder "Hoffentlich kommt das so nie wieder", waren nur zwei der Kommentare.

An Entertainment war "Frauentausch Allstars" dennoch kaum zu übertreffen: Denn die TV-Bekanntheiten halfen Farmer Gunther auch beim Besamen seiner Schweine! Während sich Jasmine Berlin nach kurzer Zeit wegen einer Panikattacke aus dem Stall rettete, gaben Aische und Nina alles – und erledigten ihren Job mit Bravour und viel Körpereinsatz! Wie hat euch "Frauentausch Allstars" gefallen? Stimmt ab!

RTL II Die "Frauentausch Allstars"-Mädels

RTL II Natasa und Gunther bei "Frauentausch Allstars"

RTL II Aische Pervers und Nina Queer bei "Frauentausch"

