Am Mittwochabend überraschte Keno Rüst vor laufenden Kameras mit einem Geständnis. Bei "Das große Wiedersehen" im Anschluss an Die Bachelorette gab der Sieger des Formats zu: Er ist Vater eines Sohnes. Während der Kuppelshow-Staffel war das vom Projektingenieur nie thematisiert worden. Nur mit Rosenlady und Neu-Freundin Gerda Lewis (26) hatte er wohl in einer ruhigen Minute darüber gesprochen. Aber wie denkt die Bachelorette darüber, dass ihr Auserwählter seine Vaterschaft im TV zunächst verheimlicht hat?

Gegenüber RTL gab sich Gerda diesbezüglich entspannt. "Wichtig ist, dass wir zusammenhalten. Ich stehe da hinter ihm und deswegen ist es für mich auch gar nicht der Rede wert", zog die Blondine ihr Fazit. Ein Kind wäre ja auch etwas Schönes. Ein Problem mit der Situation scheint die Kölnerin in keinerlei Hinsicht zu haben.

"Richtig gut, er wollte seinen Sohn eben beschützen", findet auch die Mehrheit der Promiflash-Leser. In einer Umfrage stellten sich 3.338 Leser (85,7 Prozent) der insgesamt 3.894 Abstimmenden (Stand: 5. September, 9 Uhr) klar hinter Keno. Lediglich 556 Personen (14,3 Prozent) waren der Meinung: "Er hätte von seinem Sohn erzählen müssen."

