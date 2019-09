Bei Denise Kappès (29) überschlugen sich in den vergangenen Tagen die Ereignisse. Knapp ein Jahr nach der Trennung von ihrem damaligen Partner Pascal Kappés (29) wurde die Ehe der beiden TV-Bekanntschaften geschieden. Doch der für alle Beteiligten freudige Tag wurde von einem unvorhergesehenen Ereignis überschattet: Die einstige Der Bachelor-Kandidatin wurde von einem Auto angefahren. Was genau passiert ist, erklärt sie ihren Fans jetzt in einem Video.

"Es war eine ganz dumme Situation", erinnert sich die noch etwas angeschlagene Denise in ihrem YouTube-Clip. Gemeinsam mit ihrem Freund Henning Merten habe sie eine Straße bei grüner Fußgängerampel überquert, als das Unglück geschah. "Die Ampel hat gerade auf Rot geschaltet und die ersten zwei Spuren haben schon gestanden. Die dritte Spur, da kam ein Auto angerast und hat wahrscheinlich gedacht, es schafft jetzt noch die Ampelphase", schildert die 29-Jährige den Vorfall weiter. Weder Henning noch sie hätten das Auto sehen können, dass außerdem viel zu schnell unterwegs gewesen sein soll.

Gegenüber Promiflash gab die Mutter des kleinen Ben-Matteo noch ein Gesundheits-Update. "Ich hatte kopfmäßig ganz schön zu kämpfen. Bis auf ein paar Prellungen und eine kleine Verbrennung am Ellenbogen geht es mir aber Gott sei dank gut", so Denise.

Instagram / denise_kappes Denise Kappès im Krankenhaus, September 2019

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès im September 2019

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Influencerin

