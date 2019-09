Endlich ist Johnny Depp (56) wieder der, der er mal war! Vergangenen Sommer machten immer wieder Fotos die Runde, die die Fans des Fluch der Karibik-Stars in große Sorge versetzten: Auf den Bildern wirkte der Leinwandheld total abgemagert und erschöpft, sodass sogar über eine Krankheit spekuliert wurde. Johnny selbst räumte dann jedoch ein: Er sei kerngesund, aber der Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (33) zehre an ihm. Seine Bewunderer können jetzt aber aufatmen: Johnny erstrahlt wieder in seinem alten Glanz!

Auf der Premiere zu seinem neuen Streifen "Waiting for the Barbarians" am Freitag schwebte der Hollywood-Hottie wieder quietschfidel über den roten Teppich. Mit vollem Haar, einem gesunden Teint, rosigen Lippen und deutlich weniger Falten strahlte er im Rahmen der Filmfestspiele in Venedig in die Kameras und sonnte sich mit einem breiten Strahlen im Blitzlichtgewitter. Auch Autogrammkarten unterschrieb er fleißig. Nach vergangenem Jahr, in dem der Schauspieler durch die Hölle gegangen war und auch immer wieder zum Alkohol gegriffen haben soll, ist das für seine Fans ein klares Zeichen: Ihr Idol ist endlich zurück!

Mit seiner Ex Amber lieferte sich der 55-Jährige ein Rosenkrieg, wie er im Buche steht. Die Schauspielerin hatte ihn beschuldigt, sie geschlagen und misshandelt zu haben. Daraufhin verklagte Johnny seine Verflossene wegen Verleumdung. Zudem behauptete Johnny, dass er von ihr misshandelt worden sei – nicht umgekehrt.

Getty Images Johnny Depp bei der Premiere von "Waiting for the Barbarians" in Venedig, September 2019

Getty Images Johnny Depp bei der Premiere von "Waiting for the Barbarians" in Venedig, September 2019

Twitter / Andrelope6695 Johnny Depp, Schauspieler

