Gibt es endlich eine Antwort auf die Frage, wann Jennifer Lopez (50) und Alex Rodriguez (44) heiraten? Das Promi-Paar hatte sich im März 2019 verlobt. Damit schien die Märchenhochzeit nach jahrelangem Liebesglück endlich in greifbare Nähe gerückt. Doch der Popstar und der Ex-Baseballspieler machen bislang keine Anstalten, ein Datum für ihre Trauung zu nennen. Jetzt kursiert eine irre Vermutung im Netz: Haben J.Lo und A-Rod etwa schon geheiratet?

Ariana Romero von Refinery29 teilte ihre Theorie auf Twitter. Ihr war aufgefallen, dass Jennifer während des romantischen Urlaubs in St. Tropez fast ausschließlich in Weiß zu sehen war. Hat das Paar etwa beschlossen, an der Côte d’Azur Hochzeit zu feiern? Tatsächlich zeigten sich J.Lo und A-Rod auf Instagram zuletzt überwiegend in weißen Outfits. Weiß, Strand, azurblaues Wasser – wem das bekannt vorkommt, der erinnert sich vermutlich an die Posts von der Verlobung: Die Musik-Ikone hatte während des Antrags ein weißes Kleid getragen, A-Rod ging in einer weißen Hose vor seiner Geliebten in die Knie.

Da wäre es doch irgendwie passend, wenn die beiden jetzt mit ihren hellen Outfits eine subtile Botschaft an die Fans senden würden. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass Jenny und ihr Verlobter im Sommerurlaub schlicht frisches Weiß bevorzugen.

