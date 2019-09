Jetzt packt er alles auf den Tisch! Brad Pitt (55) hat sich in den letzten Jahren nach und nach immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Gerade nach seiner Trennung von Schauspielkollegin Angelina Jolie (44) 2016 hüllte sich Brad in Schweigen. Jetzt hat er in einem ausführlichen Interview über seine Vergangenheit und den Rosenkrieg mit Angelina ausgepackt und verraten: Nach dem Beziehungsende musste er zu den Anonymen Alkoholikern!

Im Gespräch mit der New York Times erzählte der 55-Jährige von der schwierigen Zeit nach der Trennung von der Frau, mit der er drei leibliche und drei adoptierte Kinder hat. "Ich hatte die Dinge so weit ausgereizt, wie es ging, also musste ich meine Trinkgewohnheiten ändern", erinnerte sich der "Once Upon a Time in Hollywood"-Star. Bei der Suchtgruppe hätte er sich gut aufgehoben gefühlt: "Es war dieser Safe Space, in dem es wenig Verurteilung gab, und wo man sich auch selbst wenig verurteilte. Es war wirklich befreiend, einfach mal die hässlichen Seiten von sich zu entlarven."

Neben Alkohol sei er auch schon anderen Drogen verfallen, verriet der Hollywood-Beau in dem Interview weiter. In den Neunzigern, als Brad zum gefeierten Megastar in der Traumfabrik wurde, rauchte er wahnsinnig viel Marihuana. "Ich bin wirklich ein bisschen zum Einsiedler geworden und habe mich einfach in die Besinnungslosigkeit gekifft", gab der Oscarpreisträger preis.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im November 2015

Getty Images Brad Pitt im August 2019

Getty Images Brad Pitt beim Venice Film Festival

