Sie wagen offenbar den nächsten Schritt! Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Liam Hemsworth (29) und Miley Cyrus (26) nach nur rund neun Monaten Ehe getrennte Wege gehen. Während der Schauspieler die Scheidung eingereicht haben soll, lenkt sich die Sängerin mit Kaitlynn Carter von ihrer gescheiterten Beziehung ab. Und die Romanze der Promi-Ladys scheint ernst zu werden: Miley und Kaitlynn wohnen bereits zusammen!

Wie ein Insider gegenüber People ausgeplaudert haben soll, scheinen Miley und ihre mutmaßliche neue Freundin keine Zeit verlieren zu wollen: Sie haben bereits ihr erstes gemeinsames Liebesnest. "Sie leben zusammen und sind sehr glücklich", verriet die Quelle. Der Musikerin gehe es sehr gut und sie sei nach der Trennung von Liam weitergezogen. Der Bruch mit ihrem Noch-Ehemann und ihre Liaison mit Kaitlynn scheinen das Richtige für Miley zu sein: "Sie scheint es nicht zu bereuen. Sie liebt es, mit Kaitlynn zusammen zu sein." Wo die beiden nun wohnen, ob in Mileys Anwesen oder einem komplett neuen Haus, ist bisher nicht bekannt.

Während Miley ihr Leben weiterlebt und offenbar in vollen Zügen genießt, scheint Liam mehr unter dem Scheitern seiner Ehe zu leiden. Einem Mirror-Informanten zufolge soll der Hollywood-Hottie sogar alle Promo-Termine für seinen neuen Film "The Killerman" in Los Angeles abgesagt haben – denn dort lebt Miley.

Getty Images Miley Cyrus bei einem Auftritt im August 2019

Anzeige

Splash News Kaitlynn Carter und Miley Cyrus

Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de