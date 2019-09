Brian Dwyer wurde 2018 dank der Bachelorette einem breiteren Publikum bekannt. Dort kämpfte er vergeblich um das Herz von Nadine Klein (33) – gewann dafür aber Sympathien bei zahlreichen Instagram-Nutzern, die auch noch jetzt sein Leben mit Spannung verfolgen – in das Brian auch intime Einblicke gibt. So gestand er seiner Community erst im Mai, dass er sich in großer Sorge um seinen kranken Großvater befindet. Jetzt gab Brian mit einem emotionalen Posting bekannt, dass sein Opa gestorben ist!

Auf Instagram teilte der 29-Jährige nun zwei Fotos: Auf dem ersten sieht man seine Hand sowie die seines Großvaters auf einer Bettdecke, auf dem zweiten lächeln Opa und Enkel in die Kamera. Dazu schrieb der Tattoo-Liebhaber: "Der wohl traurigste Post, den ich jemals gemacht habe. Aber die ganze Welt kann wissen, wie stolz ich bin, einen Opa wie dich gehabt zu haben!" Im weiteren Verlauf des Textes beschreibt Brian die letzten Stunden mit seinem geliebten Familienmitglied: "Als ich die Nachricht bekam, dass du im Sterben liegst, wusste ich, dass es jetzt so weit sein wird und du gehen wirst. Mir war auf einmal so kalt und ich habe gezittert. Ich wusste, es wird mein Herz zerreißen, wenn ich komme und mich verabschieden muss."

Schon in seinem Posting im Mai deutete Brian an, dass es seinem Großvater schlecht geht – von diesem Leid sei er jetzt befreit worden. "Du wirst im Himmel das schönste Leben haben, versprochen! Pass bitte jetzt von oben auf mich auf. Du bist ab heute mein Schutzengel. Ich werde dich so sehr vermissen", schloss das TV-Gesicht seinen rührenden Beitrag ab.

Instagram / brian_dwyer9 Brian Dwyer im März 2019

Instagram / brian_dwyer9 Brian Dwyer mit seinem Opa

Instagram / brian_dwyer9 Brian Dwyer, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat



