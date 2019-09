Sie wollen sich noch einmal das Jawort geben! Bereits im vergangenen Dezember sollen Ed Sheeran (28) und seine Jugendliebe geheiratet haben – und zwar im Kreise von 40 Familienmitgliedern und Freunden in ihrem Haus in dem englischen Ort Suffolk. Nach der Zeremonie vor neun Monaten sollen die beiden Turteltauben nun eine zweite Hochzeit planen – und die scheint bereits in Kürze stattzufinden!

Die erneute Eheschließung soll laut Daily Mail viel größer werden als die erste Trauung. Wie die Zeitung berichtet, sollen die Turteltauben eine Hochzeitsfeier im Festival-Stil planen und wie Bilder zeigen, wurde in Suffolk bereits ein riesiges, rotes Zelt aufgestellt. Weiter wird gemunkelt, dass am Samstag bereits die Vorbereitungen für die XXL-Party begonnen haben sollen, zu der auch zahlreiche Promis eingeladen sein sollen – unter anderem: Jennifer Aniston (50), Elton John (72) und Prinzessin Eugenie (29). Außerdem seien bereits viele Sicherheitsleute in dem kleinen Örtchen.

Nach der zweiten Hochzeit könnte es bald Nachwuchs bei Ed und Cherry geben – denn der Sänger plant eine längere Pause: "Wie ihr vielleicht oder vielleicht auch nicht wisst, war ich über zwei Jahre auf der "Divide"-Tour und das ist der letzte Tag davon. Es hat etwas sehr Bittersüßes. [...] Das ist mein letzter Gig für vermutlich 18 Monate", wird der Musiker von The Sun zitiert.

Getty Images Ed Sheeran bei der Premiere von "Yesterday"

Splash News Cherry Seaborn und Ed Sheeran bei den Brit Awards

Beretta /Sims /REX /Shutterstock / ActionPress Cherry Seaborn in London

