So hält sich Paola Maria (25) fit! Die YouTuberin wurde vor über acht Monaten zum ersten Mal Mama – ihr kleiner Leonardo erblickte Ende des Jahres 2019 das Licht der Welt. Die 25-Jährige geht seitdem in ihrem Leben als Neu-Mama total auf. Mittlerweile hat sie auch die Kilos, die sie während ihrer Schwangerschaft zugenommen hat, runter – die Brünette fühlt sich absolut wohl in ihrem Körper! Doch was ist Paolas Body-Geheimrezept nach der Geburt?

Auf ihrem Fitnessweg lässt sich die Unternehmerin jedoch nicht drängen – sie geht alles total entspannt an. Um sich aber trotzdem gut zu fühlen, setzt sie auf gewisse Dinge: "Ich merke nur für mich, dass Sport und meine gesunde Ernährung mir einfach guttun. Ich bin einfach fitter für Leo, weil der schon so aktiv ist", verriet Paola im Promiflash-Interview mit Juli. Für einen gesunden Körper springt sie aber auch über ihren Schatten: "Ja, ich habe einen Fitnessplan, der macht nicht immer Spaß, ich quäle mich da immer so durch. Es dauert eben, bis es Spaß macht", offenbarte die Web-Ikone.

Paola sportelt aber nicht, um irgendeinem Ideal zu entsprechen: "Ich lebe in meinem Körper, ich muss ihn mögen und kein anderer und das rate ich auch jedem anderen da draußen", fasste die Frau von Sascha Koslowski zusammen.

Instagram / paola Paola Maria und Sohn Leonardo

Instagram / paola Paola Maria, YouTube-Star

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski, Baby Leonardo und Paola Maria

