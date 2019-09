Hinter Philipp Stehler (31) liegt eine harte Zeit. Vor wenigen Monaten machte der TV-Star seine erschütternde Diagnose öffentlich: Bereits seit vielen Jahren leidet der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer an der chronischen Darmkrankheit Colitis Ulcerosa. Zuletzt verbrachte er einen Monat im Krankenhaus, er wurde mehrmals operiert und verlor in kurzer Zeit 25 Kilogramm. Mittlerweile ist Philipp auf dem Weg der Besserung – den diesjährigen Sommer war er aber an sein Zuhause gebunden. Die letzten Wochen lässt der Fitness-Liebhaber in einem Netz-Posting Revue passieren.

Auch wenn die sonnigen Tage 2019 anders verlaufen seien, als Philipp sie geplant hatte, hat er dennoch das Beste aus seinem Sommer gemacht. "Ich musste dieses Jahr ja leider gezwungenermaßen auf das Reisen verzichten, aber ich habe gelernt, die Zeit auch hier richtig zu wertschätzen. Ich habe die meiste Zeit auf dem Wasser verbracht und habe dort die Sommerluft genossen und viele verschiedene Eindrücke auf mich wirken lassen", fasste der Bachelor in Paradise-Star zusammen. Obwohl der Blondschopf in der Großstadt lebt, hat er das Urlaubsfeeling nicht eingebüßt – er schipperte oft mit seinem Boot bei strahlendem Sonnenschein über die Spree.

Fürs kommende Jahr schmiedet der Mann mit den strahlend blauen Augen aber schon jetzt Pläne – er möchte vor allem im TV wieder zu sehen sein: "Ich hab' da echt ein paar geile Sachen abgesagt, wo ich denke, nächstes Jahr stehen da die Türen vielleicht noch offen", verriet er Promiflash.

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, TV-Star und Influencer

Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, TV-Star und Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de