Süße Liebesgerüchte: Schauspielerin Zendaya Coleman (23), die durch mehrere Disney-Rollen berühmt wurde und nun die Figur Rue Bennett in der US-Erfolgsserie Euphoria verkörpert, feierte gerade erst ihren 23. Geburtstag mit einem Urlaub in Griechenland. Und den verbrachte sie natürlich nicht allein. An ihrer Seite soll Co-Star Jacob Elordi (22) gesichtet worden sein. Nun wird wild spekuliert: Datet Zendaya etwa den "The Kissing Booth"-Hottie?

Das amerikanische Paper-Magazin veröffentlichte nun mehrere Instagram-Schnappschüsse, die die beiden gemeinsam mit Freunden im Urlaub zeigen, unter anderem bei der Besichtigung der Akropolis in Athen. Die Schauspieler scheinen also nicht nur befreundet zu sein, sondern machen auch Urlaub zusammen. Sie selbst haben keine Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit im Netz veröffentlicht – einige Fans deuten dies als Zeichen, dass die beiden ihren Flirt noch geheimhalten möchten.

Ein Augenzeuge berichtete laut US Weekly: "Sie sahen aus, als würden sie sich etwas annähern. Für einige Zeit liefen sie gemeinsam und flirteten." Einen wirklichen Beweis für die Gerüchte gibt es bislang aber noch nicht. Die kursierenden Fotos und Videos auf Social Media zeigen die beiden jedoch nicht turtelnd zusammen und auch ein offizielles Statement der zwei Jungschauspieler gibt es für ihre Fans bisher nicht.

Getty Images "Spiderman: Homecoming"-Star Zandeya Coleman bei den MTV Movie & TV Awards, 2018

Anzeige

Getty Images Jacob Elordi bei der "Euphoria"-Premiere im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de