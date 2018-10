Wer "The Kissing Booth" gesehen hat, könnte kurzzeitig ein Déjà-vu erlebt haben. Der Grund? Der Hauptdarsteller des Netflix-Hits, Jacob Erlodi (21), erinnert doch tatsächlich an einen Darsteller aus einer weltbekannten Serie! Sein Lookalike wird vor allem den weiblichen Vampire Diaries-Fans zahlreiche schmachtende Stunden auf der Couch beschert haben: Jacob könnte glatt der jüngere Bruder von Jeremy-Darsteller Steven R. McQueen (30) sein!

Braune Rehaugen zum Verlieben, die gleichen lässigen Frisuren und ein strahlendes Lächeln – die beiden Schauspieler sehen sich tatsächlich ganz schön ähnlich! Und auch in Sachen Karriere können sich die Hotties kaum beschweren. Mit der Veröffentlichung des Teenie-Streifens "The Kissing Booth" gelang Jacob im Mai 2018 der internationale Durchbruch – seitdem stand der Australier nicht nur für den Horrorfilm "The Mortuary Collection" vor der Kamera, sondern dreht aktuell auch gleich für zwei Serien: "Euphoria" und eine bisher noch unbenannte Netflix-Produktion. Steven hingegen erlangte durch seine Rolle in der Vampir-Saga seine Berühmtheit, in der er in 99 Folgen den Bruder von Hauptdarstellerin Nina Dobrev (29) alias Elena Gilbert spielte. Zuletzt sah man den US-Amerikaner für einige Folgen in der TV-Serie "Chicago Fire".

Ein paar gravierende Unterschiede zwischen den Promi-Doppelgängern gibt es aber natürlich auch. Neben dem Alter – Jacob ist mit seinen 21 Jahren neun Jahre jünger als Steven – unterscheidet die beiden auch ihre Körpergröße. Mit 1,93 Metern ist Jacob seinem Kollegen satte zehn Zentimeter überlegen. Auch in Follower-Zahlen unterscheiden sich die zwei: Während der Freund von Joey King (19) stolze 6,4 Millionen Anhänger auf Instagram hat, folgen Steven "nur" 1,3 Millionen Abonnenten.

Oscar Gonzalez/WENN Jacob Elordi bei der Comic Con in Madrid 2018

Everett Collection Steven R. McQueen als Jeremy Gilbert in "Vampire Diaries"

Randy Shropshire/Getty Images for City Year Los Angeles Joey King und Jacob Elordi beim City Year Los Angeles' Spring Break

