Da haben Robin Thicke (42) und April Love Geary (24) gerade noch einmal Glück gehabt! Im Netz posteten der Sänger und seine Verlobte am Samstagmorgen noch ein Foto von sich, glücklich beim gemeinsamen Dinner. Kurz darauf hatten die beiden einen Autounfall, in dem zwei Fahrzeuge auf dem Pacific Coast Highway in Malibu, Kalifornien, verwickelt waren. Aber wie geht es Robin und April jetzt?

Wie TMZ berichtet, blieben die Eltern von zwei gemeinsamen Töchtern unverletzt. Den Informationen des Portals zufolge soll April gefahren sein, als ihr Auto auf irgendeine Weise mit einem anderen Fahrzeug, voll mit jüngeren Personen, kollidierte. Auch die Unfallbeteiligten des zweiten Autos sollen nicht zu körperlichem Schaden gekommen sein – niemand wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen nach wurde Robin nach der Kollision beim Aufheben einzelner Wrackteile gesichtet, die den Verkehr auf dem Pacific Coast Highway behinderten. Welcher Fahrer Schuld an dem Crash hatte, wird aktuell noch geklärt. Laut Angaben der Strafverfolgungsbehörde wurde vor Ort ein Bericht erstellt.

Getty Images Sänger Robin Thicke und seine Freundin April Love Geary

