Patrick Fabian (32) im absoluten Papa-Glück! Der Schauspieler wurde am 12. August zum ersten Mal Vater – seine Freundin Lea hat die erste gemeinsame Tochter zur Welt gebracht. Den Namen des kleinen Würmchens haben die stolzen Neu-Eltern noch nicht bekannt gemacht. Dennoch gibt der Berlin - Tag & Nacht-Star regelmäßig Updates, wie es ihm in seiner neuen Rolle ergeht. Und wie sehr ihm seine Prinzessin ans Herz gewachsen ist, macht er aktuell zu ihrem ersten kleinen Jubiläum deutlich!

Patricks Töchterlein ist mittlerweile einen Monat alt – dies nimmt ihr Dad zum Anlass, die bisherige Entwicklung des Mädchens Revue passieren zu lassen: "Vier Wochen später passen dir deine ersten Sachen schon nicht mehr, obwohl du anfangs sogar darin verschwunden bist. Jetzt verstehe ich, was alle damit meinen, dass die Kleinen so schnell wachsen", resümierte der Blondschopf unter einem neuen Schnappschuss mit seinem Liebling: Darauf hält Patrick das Kind liebevoll im Arm. Eine kleine Liebeserklärung machte den Post perfekt: "Schreien, schlafen, scheißen und essen, mehr tust du eigentlich gar nicht und trotzdem bohrst du dich problemlos immer tiefer in mein Herz und nistest dich dort ein. Mach es dir gemütlich mein Engel, den Platz wirst du ein Leben lang behalten."

Für seine kleine Familie möchte Patrick nun auch etwas kürzertreten: Zwar wird er nach wie vor als André bei BTN vor der Kamera stehen – der Muskelmann erhoffe sich aber, in den Anfangsmonaten etwas weniger drehen zu können, wie er Promiflash verraten hat.

