Ganz schön bodenständig, die Queen (93)! Man könnte meinen, die Königin von England setzt in Sachen Kulinarik nur auf das Beste vom Besten. Edle Zutaten, teure Gerichte, noble Kreationen – doch weit gefehlt. Denn auch wenn die Monarchin mit Sicherheit einen etwas anderen Lebensstandard pflegt als Otto Normalverbraucher, ist sie in Sachen Küche allem Anschein nach ziemlich volksnah, wie nun bekannt wurde.

Wie Fabolous Digital berichtet, mag es die 93-Jährige am liebsten rustikal – zumindest im Urlaub. Bei ihren jährlichen Ferien im schottischen Balmoral Cottage genießt die Queen regelmäßig einen typisch britischen Snack – Fish & Chips! Wenn Ihre Majestät hungrig ist, wird ein Bote ins Dorf geschickt. Dieser kauft in lokalen Geschäften die Leibspeise der Königin – die sie dann in ihren privaten Gemächern verzehrt.

Im Gegensatz zu ihrem Ehemann Prinz Philip, der den ganzen Tag über Essen reden könnte, sei die Queen aber kein großer "Foodie", erklärt ihr ehemaliger Koch Darren McGrady. Nur bei einer Sache werde sogar die sonst so gefasste Monarchin schwach: Zu Chocolate Biscuit Cake sage sogar sie nicht Nein – "und kehrt wieder und wieder zu ihm zurück, bis alles weg ist", so Darren, der die Essensvorlieben von Elizabeth II. ja bestens kennen muss.

Splash News Queen Elizabeth II. beim Royal Windsor Cup Polospiel 2019

Anzeige

OWEN HUMPHREYS/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Philip und Prinz Charles

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei Trooping the Colour 2019

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die Queen auf Fast Food steht? Nein, niemals! Klar, ist doch lecker! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de