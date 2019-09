Nachdem der Brautvater bei Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz' (30) Hochzeit auf Capri fehlte, scheinen sie und Günther Klum sich jetzt wieder anzunähern! Es war wohl eine der größten Überraschungen auf der Gästeliste des Liebesspektakels Anfang August: Während sich die Model-Mama und der Tokio Hotel-Gitarrist das Jawort gaben, befand sich der 74-Jährige hierzulande. Angeblich soll ein Streit zwischen Papa und Tochter über ihren Jetzt-Gatten dazu geführt haben, dass sich die beiden auch beruflich auseinandergelebt hätten. Nun wurde das Duo allerdings wieder gemeinsam gesichtet!

Zurzeit sind nämlich die Castings für die kommende Staffel von Germany's next Topmodel in München in vollem Gange. Wie Bild berichtete, sei nicht nur die Moderatorin dabei anwesend gewesen, sondern auch ihr Ehemann Tom sowie ihre Eltern Günther und Erna. Das Trio soll sogar nebeneinandergesessen haben – dabei hätten sich alle unterhalten, sich gegenseitig Handyfotos gezeigt und gemeinsam die Auswahl der kommenden Kandidatinnen verfolgt.

Von Spannungen in der beruflichen Zusammenarbeit sei dabei nichts zu spüren gewesen. Die GNTM-Sprecherin Tina Land stellte außerdem gegenüber Bild klar: "Günther Klum ist in München. An seiner Rolle vor Ort hat sich nichts geändert." Die ganze Staffel werde er allerdings auch in diesem Jahr nicht begleiten: "Das habe ich nie. Letztes Jahr war ich in Sölden. Am Anfang ist man dabei, aber nach 15 Jahren, was soll da noch passieren?", kommentierte er offen.

Andreas Rentz/Getty Images Günther Klum

ActionPress/Adriano/X17online.com Heidi und Günther Klum im Februar 2015

Getty Images Heidi Klum bei den MTV Video Music Awards 2019

