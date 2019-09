Kaum hat Saskia Beecks (31) alias Alina Schmitts Berlin - Tag & Nacht den Rücken gekehrt, schon gibt es berühmten Ersatz für die Blondine! In der heutigen Soap-Folge zieht Alina endgültig den Schlussstrich, um Franzi auf Gran Canaria zu unterstützen. Auch eine Lücke in der Bar LA14 hinterlässt Alina zwangsläufig, ihre Anteile verkaufte sie Leon und wird künftig nicht mehr hinterm Tresen stehen. Während die Fans noch mit dem Exit des Serien-Urgesteins zu kämpfen haben, kommt mit Vivi bereits ihre Nachfolgerin ins Spiel – und die dürfte TV-Fans bekannt vorkommen!

Leon braucht dringend Unterstützung im LA14 und stellt daraufhin die Blondine Vivi ein. Gespielt wird die neue Tresenkraft von Livia Mischel, die 2018 bei DSDS zu sehen war. Die Rolle in der Daily soll der Schweizerin nun den Durchbruch bringen: "Die Produzenten kamen auf mich zu und fragten, ob ich Interesse an einer Hauptrolle hätte", erinnerte sich die Sängerin im Interview mit 20min.ch. Die 25-Jährige zeigte sich zunächst verdutzt von der Anfrage, nach mehreren Besprechungen habe sie den Part dann aber gern angenommen.

Im vergangenen Jahr schaffte Livia nur knapp nicht den Einzug in die DSDS-Liveshows. Mit ihrer Rolle kann sie nun jedoch ihre beiden Leidenschaften miteinander verbinden: So habe sie bereits Schauspielerfahrung am Theater sammeln können und Vivi soll bei BTN zudem ebenfalls Sängerin sein. Ob sie Alina jedoch auch in der WG ersetzen wird, entscheidet sich wohl erst in den kommenden Wochen.

